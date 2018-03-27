Ещё
Двойная игра: учитель математики подрабатывает съемками в порно
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Двойная игра: учитель математики подрабатывает съемками в порно 

Anews 3 часа назад
Фото: Anews
Британец 8 лет зарабатывал на жизнь с помощью съемок в порно-видео, совмещая при этом преподавание математики в школе. Когда о занятости педагога стало известно в учебном заведении, это переросло в громкий скандал и общественность пытается добиться увольнения мужчины.
50-летний Скотт Шервуд из Великобритании преподавал в девятых классах школы Писхейна, пока его подработка не привела к громкому скандалу. Как оказалось, в свободное от занятий время он снимался в порнороликах под псевдонимом Аарон Кейдж, о чем вскоре узнали его ученики.
Один из учащихся обнаружил в сети порно видео с участием его учителя и другого мужчины, а вскоре об этом узнала вся школа. Сам Скотт Шервуд никогда не скрывал, что является гомосексуалистом, но о своей второй работе предпочел умолчать. Учитель трудился откровенной моделью на протяжение последних 8 лет, а его карьера началась, когда он преподавал в школе неполный рабочий день.
На данный момент у Скотта Шервуда имеется постоянный партнер, с которым он проживает, но после скандала учитель перестал появляться в школе. Ученики тем временем распространяют между собой откровенные снимки и порно видео с участием своего учителя, а среди родителей поднялась волна возмущения. Граждане требуют немедленного устранения преподавателя от работы в школе, но на данный момент достоверно неизвестно будет ли он уволен.]]>
Anews: последние новости
Девушка зарабатывает деньги благодаря метровым ногам Африканский континент раскалывается на две части Возраст согласия. В каких странах раньше всего можно заниматься сексом
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова рассказала о провале Мэй222
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным233
Козловский назвал реальное число жертв в Кемерово396
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово6
В Сети определились с закрытием консульств США в РФ89
Видео
01:17
СК опубликовал видео из сгоревшего ТЦ в Кемерово
Пожары Происшествия
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение