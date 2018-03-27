Двойная игра: учитель математики подрабатывает съемками в порно

Британец 8 лет зарабатывал на жизнь с помощью съемок в порно-видео, совмещая при этом преподавание математики в школе. Когда о занятости педагога стало известно в учебном заведении, это переросло в громкий скандал и общественность пытается добиться увольнения мужчины.

50-летний Скотт Шервуд из Великобритании преподавал в девятых классах школы Писхейна, пока его подработка не привела к громкому скандалу. Как оказалось, в свободное от занятий время он снимался в порнороликах под псевдонимом Аарон Кейдж, о чем вскоре узнали его ученики.

Один из учащихся обнаружил в сети порно видео с участием его учителя и другого мужчины, а вскоре об этом узнала вся школа. Сам Скотт Шервуд никогда не скрывал, что является гомосексуалистом, но о своей второй работе предпочел умолчать. Учитель трудился откровенной моделью на протяжение последних 8 лет, а его карьера началась, когда он преподавал в школе неполный рабочий день.

На данный момент у Скотта Шервуда имеется постоянный партнер, с которым он проживает, но после скандала учитель перестал появляться в школе. Ученики тем временем распространяют между собой откровенные снимки и порно видео с участием своего учителя, а среди родителей поднялась волна возмущения. Граждане требуют немедленного устранения преподавателя от работы в школе, но на данный момент достоверно неизвестно будет ли он уволен.]]>