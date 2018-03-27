Хорошо выучить математику российским студентам мешает плохой психологический климат

Доцент Липецкого государственного технического университета Елена Кузнецова показала, что влияет на эффективность образования по вузовской специальности «прикладная математика». Среди таких факторов оказались недостатки в организации обучения и проблемы с квалификацией преподавателей, психологический климат в учебной группе и изначальная сложность самого предмета. Статья опубликована в журнале Teaching Mathematics and its Applications.

Преподаватель задалась целью получить объективную обратную связь от студентов об эффективности обучения, а затем, на основе обработки этих данных, сформулировать направления необходимых изменений. Для этой цели ею был составлен опросник, включающий 10 параметров оценки. Его заполнили 66 выпускников, отдельно по каждому из 34 курсов, проводимых на факультете.

Статистическая обработка первичных данных с помощью таких методов, как корреляционный, факторный, регрессионный и кластерный анализ, позволила выделить четыре ведущих аспекта, имеющих наибольшее влияние на общую удовлетворенность студентов эффективностью обучения. Первый из них — сложность самого предмета изучения. Второй — недостатки в организации процесса обучения. Третий — проблемы с квалификацией преподавателей. И, наконец, последний и несколько неожиданный фактор —психологический климат в учебной группе и атмосфера на занятиях.