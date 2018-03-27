Ученики школы №1574 пообщаются с кандидатами наук и деятелями культуры

Педагоги школы №1574 подготовили для своих учеников программу на последний день учебной четверти, 30 марта. Для детей проведут «День науки», в рамках которого ребята смогут встретиться с авторами передовых научных проектов.

В школе соберутся доктора филологических, биологических и химических наук, врачи, математики — всего порядка 30 человек. Они прочитают для ребят лекции, покажут презентации своих проектов и побеседуют с детьми об их планах на будущее.

Школьники смогут посетить до трех встреч с представителями научного сообщества за один день. В мероприятии смогут поучаствовать старшеклассники — ученики 8-11-х классов.

— Такие встречи помогут детям осознать, как много технологий и научных проектов существует в мире. Зачастую ребята не представляют до конца, каким образом они смогут использовать свои знания, полученные в школе, в будущем. Мы хотим показать им живые примеры, доказывающие, что наука меняет жизнь здесь и сейчас, — поделилась Татьяна Бойкова, руководитель структурного подразделения школы.

Предполагается, что на встречи придет около 350 ребят.