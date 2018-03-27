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Ученики школы №1574 пообщаются с кандидатами наук и деятелями культуры
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Ученики школы №1574 пообщаются с кандидатами наук и деятелями культуры 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 4 часа назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Педагоги школы №1574 подготовили для своих учеников программу на последний день учебной четверти, 30 марта. Для детей проведут «День науки», в рамках которого ребята смогут встретиться с авторами передовых научных проектов.
В школе соберутся доктора филологических, биологических и химических наук, врачи, математики — всего порядка 30 человек. Они прочитают для ребят лекции, покажут презентации своих проектов и побеседуют с детьми об их планах на будущее.
Школьники смогут посетить до трех встреч с представителями научного сообщества за один день. В мероприятии смогут поучаствовать старшеклассники — ученики 8-11-х классов.
— Такие встречи помогут детям осознать, как много технологий и научных проектов существует в мире. Зачастую ребята не представляют до конца, каким образом они смогут использовать свои знания, полученные в школе, в будущем. Мы хотим показать им живые примеры, доказывающие, что наука меняет жизнь здесь и сейчас, — поделилась Татьяна Бойкова, руководитель структурного подразделения школы.
Предполагается, что на встречи придет около 350 ребят.
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