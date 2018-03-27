В педколледже Митина для будущих абитуриентов организовали день открытых дверей

В ГБПОУ «Педагогический колледж № 18 Митино» для будущих абитуриентов и их родителей провели традиционный день открытых дверей. В рамках мероприятия для гостей организовали экскурсию по учебному заведению. Также будущие абитуриенты смогли познакомиться с преподавателями и узнать о правилах поступления.