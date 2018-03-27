В педколледже Митина для будущих абитуриентов организовали день открытых дверей 

В ГБПОУ «Педагогический колледж № 18 Митино» для будущих абитуриентов и их родителей провели традиционный день открытых дверей. В рамках мероприятия для гостей организовали экскурсию по учебному заведению. Также будущие абитуриенты смогли познакомиться с преподавателями и узнать о правилах поступления.
Напомним, государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Педагогический колледж № 18 Митино» был создан приказом № 87 столичного департамента образования от 6 апреля 1994 года. (ср)