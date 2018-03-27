Жители Хорошевки отличились на эко-фестивале «Древо жизни»

Ученики школы № 1288 стали лауреатами I-й степени в VII Открытом межрегиональном экологическом фестивале «Древо жизни».

Школьный пресс-центр в составе 5-х человек (Виктория Ш., Софья Ш., Даниил М., Дарья Г., Кирилл Я.) победил в конкурсе медиапроектов с видеороликом «Реагенты», а Ксения К. — в конкурсе научно-исследовательских работ и проектов.

— Поздравляем наших дорогих ребят с победой и желаем им дальнейших успехов, — отметил представитель школы.