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Жители Хорошевки отличились на эко-фестивале «Древо жизни»
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Жители Хорошевки отличились на эко-фестивале «Древо жизни» 

Управа района Хорошевский города Москвы 31 минуту назад
Фото: Управа района Хорошевский города Москвы
Ученики школы № 1288 стали лауреатами I-й степени в VII Открытом межрегиональном экологическом фестивале «Древо жизни».
Школьный пресс-центр в составе 5-х человек (Виктория Ш., Софья Ш., Даниил М., Дарья Г., Кирилл Я.) победил в конкурсе медиапроектов с видеороликом «Реагенты», а Ксения К. — в конкурсе научно-исследовательских работ и проектов.
— Поздравляем наших дорогих ребят с победой и желаем им дальнейших успехов, — отметил представитель школы.
Открытый межрегиональный экологический фестиваль «Древо жизни» проводится для обучающихся образовательных организаций РФ в области экологии, охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. (то)
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