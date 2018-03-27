Ещё
Министерство культуры РФ создаст серию мультфильмов по русской классике
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Министерство культуры РФ создаст серию мультфильмов по русской классике 

Ревизор.ru 33 минуты назад
Фото: Ревизор.ru
«Одно из важнейших поручений для нас и для Минобрнауки: был разработан проект — он почти готов, — связанный с экранизацией важнейших художественных произведений отечественной литературы для школьников самых разных классов. Минобрнауки представило очень интересный список, он сегментирован по классам — с первого по четвертый, с пятого по восьмой и с девятого по одиннадцатый. И анимация должна быть разной, ведь понятно, что школьники растут», — цитирует ТАСС директора департамента кинематографии Минкультуры Ольгу Любимову. Она также отметила, что количество российских анимационных фильмов с каждым годом только растет. Если в 2013 году Россия выпустила 103 мультфильма, то в 2017 году — 163. К тому же на данный момент 232 анимационные картины уже запущены в производство.
Ревизор.ru: последние новости
Умерла французская актриса Стефан Одран Сергей Женовач: "Я постараюсь оправдать ожидания" Анну Нетребко возмутили цены на ее выступление в Москве
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным74
Управляющая «Зимней вишни» заявила о поджоге152
НАТО приняло меры против российских дипломатов189
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово68
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову268
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
20:00
Планетарий открыл запись на празднование выпускных
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение