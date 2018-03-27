Министерство культуры РФ создаст серию мультфильмов по русской классике 

«Одно из важнейших поручений для нас и для Минобрнауки: был разработан проект — он почти готов, — связанный с экранизацией важнейших художественных произведений отечественной литературы для школьников самых разных классов. Минобрнауки представило очень интересный список, он сегментирован по классам — с первого по четвертый, с пятого по восьмой и с девятого по одиннадцатый. И анимация должна быть разной, ведь понятно, что школьники растут», — цитирует ТАСС директора департамента кинематографии Минкультуры Ольгу Любимову. Она также отметила, что количество российских анимационных фильмов с каждым годом только растет. Если в 2013 году Россия выпустила 103 мультфильма, то в 2017 году — 163. К тому же на данный момент 232 анимационные картины уже запущены в производство.