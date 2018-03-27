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Инспекторы по делам несовершеннолетних прочитали лекцию в школе №1383 Восточного Дегунина
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Инспекторы по делам несовершеннолетних прочитали лекцию в школе №1383 Восточного Дегунина 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 40 минут назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
В прошедший понедельник, 26 марта, школу № 1383 в Восточном Дегунине посетили с лекцией сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— Встреча была организована с целью профилактики преступности в молодежной среде, — пояснил представитель администрации. — Ученикам рассказали о возможных мерах ответственности, привели примеры правонарушений и пожелали никогда не нарушать закон.
Напомним, что школа № 1383 располагается по адресу улица Дубнинская, дом 7. (мю)
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