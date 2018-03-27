Ректоры ведущих вузов предложили главе Минобранауки «методичку» по исправлению проекта ФГОС

Их нелицеприятный вывод содержится в письме в Минобрнауки России в связи со скандальным вариантом ФГОС, разработанных и активно лоббируемых министром Ольгой Васильевой

Стандарты предназначены для начальной и основной школы: 1-9 классы. Их, однако, не восприняло педагогическое сообщество, включая учителей-словесников. Они считают, что ФГОС

разработаны келейно, перегружают учащихся, изложены небрежно, содержат сомнительные понятиями, нашпигованы идеологическими штампами, страдают излишней унификацией и стандартизацией. Академик Асмолов охарактеризовал навязываемые отечественному образованию ФГОС как «стандарты юрского периода». За всем тем, знающие люди утверждают, что Стандарты разработаны не ради интересов самого образования, а для наживы монополиста с офшора на Кипре

И все же вернемся к нашим баранам. Господа ректоры не настаивают на собственном мнении как истине в последней инстанции. Но их выводы логичны, обоснованы и, что наиболее ценно, в письме содержится пошаговая программа исправления родовых недостатков ФГОС.

Судите сами. Авторы письма обращают внимание на проблему исключение метапредметных образовательных результатов из перечня результатов, подпадающих под итоговую оценку.

Как отмечают ректоры, не прояснен вопрос с вариативностью обучения.

Предлагаемый ФГОС изобилует непроверенными в психолого-педагогической науке понятиями.

Авторы письма в Минобрнауки отмечают направленность стандарта на пассивность учащихся.

Также обращено внимание на рассогласование объявленных целей воспитания и содержания предметов.

И еще: ФГОС не в полной мере отражает тенденции цифрового преобразования учебного процесса и услвоий цифровой экономики.

Кроме того: устаревшее содержание; недостаток ясности и вразумительной логики содержания материала и логики наращивания результатов учебной деятельности с точки зрения качества. За всем тем, ректоры не обошли стороной проблему нарушения принципа учета возрастных особенностей развития учащихся.

Список претензий можно продолжить. Однако, учитывая внимание к теме со стороны СМИ, это не имеет большого смысла. Весь вопрос в том, сумеет ли министр Ольга Васильева переступить через приписываемую ей личную заинтересованность в навязывании именно этого варианта ФГОС? Время покажет. Одначе, если г-жа министр реально озаботится именно проблемами российского образования и не станет упорствовать в заблуждениях, то методичка к исправлению ситуации, в виде письма ректоров, у нее есть.