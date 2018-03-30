Власти Самары хотят адаптировать здание Реального училища под школу

Еленой Лапушкиной. Власти регионального центра решают судьбу Реального училища. Его хотят адаптировать под школу. Об этом стало известно на встрече жителей с главой Самары

Глава администрации Самарского района Максим Харитонов сообщил, что в исторической части города не хватает школ.

— Нас очень волнует судьба Реального училища. Долгое время собственником здания было министерство обороны , в это время на объекте произошли максимальные разрушения. Сейчас в нашем районе остро не хватает образовательных учреждений. Я считаю, что здание необходимо адаптировать под школу, — рассказал Максим Харитонов.

Во времена СССР в здании располагалось военное суворовское училище, 14 выпускников которого стали генералами. В недавнем прошлом дом занимал Самарский военно-медицинский институт. Его окончили 13 тысяч военных врачей.

Сейчас здание заброшено. За последние годы там произошло несколько пожаров. К памятнику архитектуры приставили охрану. Его планируют законсервировать.