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Власти Самары хотят адаптировать здание Реального училища под школу
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Власти Самары хотят адаптировать здание Реального училища под школу 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Власти регионального центра решают судьбу Реального училища. Его хотят адаптировать под школу. Об этом стало известно на встрече жителей с главой Самары Еленой Лапушкиной.
Глава администрации Самарского района Максим Харитонов сообщил, что в исторической части города не хватает школ.
— Нас очень волнует судьба Реального училища. Долгое время собственником здания было министерство обороны, в это время на объекте произошли максимальные разрушения. Сейчас в нашем районе остро не хватает образовательных учреждений. Я считаю, что здание необходимо адаптировать под школу, — рассказал Максим Харитонов.
Реальное училище является памятником федерального значения. Здесь учились писатель Алексей Толстой, революционер Глеб Кржижановский и единственный в России лауреат Нобелевской премии по химии Николай Семенов.
Во времена СССР в здании располагалось военное суворовское училище, 14 выпускников которого стали генералами. В недавнем прошлом дом занимал Самарский военно-медицинский институт. Его окончили 13 тысяч военных врачей.
Сейчас здание заброшено. За последние годы там произошло несколько пожаров. К памятнику архитектуры приставили охрану. Его планируют законсервировать.
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