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Школьница из Молжаниновского одержала побед в столичном конкурсе исследовательских и проектных работ
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Школьница из Молжаниновского одержала побед в столичном конкурсе исследовательских и проектных работ 

Управа района Молжаниновский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
В минувшую субботу, 24 марта, состоялся заключительный этап Московского городского конкурса исследовательских и проектных работ. Победителем в экономической секции стала ученица 11 «А» класса «Школы перспектива» Анастасия Нещерет.
— Члены экспертной комиссии отметили, что работа сделана на очень высоком уровне, поблагодарили Анастасию и Алексея Мирошина (научный руководитель) за представленный проект, а также пожелали творческих и профессиональных успехов команде нашей школы, — отметил представитель администрации школы.
Нещерет вручили диплом I степени. (то)
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