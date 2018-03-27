Школьница из Молжаниновского одержала побед в столичном конкурсе исследовательских и проектных работ

В минувшую субботу, 24 марта, состоялся заключительный этап Московского городского конкурса исследовательских и проектных работ. Победителем в экономической секции стала ученица 11 «А» класса «Школы перспектива» Анастасия Нещерет.

— Члены экспертной комиссии отметили, что работа сделана на очень высоком уровне, поблагодарили Анастасию и Алексея Мирошина (научный руководитель) за представленный проект, а также пожелали творческих и профессиональных успехов команде нашей школы, — отметил представитель администрации школы.

Нещерет вручили диплом I степени. (то)