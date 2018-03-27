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Госдума поддержала законопроект о бесплатной перевозке учащихся до школ
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Госдума поддержала законопроект о бесплатной перевозке учащихся до школ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, которым предлагается обязать муниципальные районы и городские округа, школы в которых недоступны, организовать бесплатную перевозку учащихся.
Соответствующие изменения предлагается внести в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».
Законопроектом предлагается обязать муниципальный район или городской округ, «на территории которого существенно затруднена или не может быть обеспечена территориальная доступность соответствующих образовательных организаций по месту жительства обучающихся», организовывать бесплатную перевозку обучающихся в государственных и муниципальных образовательных организациях.
Данная инициатива, как отмечают ее авторы, не повлечет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий и не потребует выделения дополнительных расходов из соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ.
Предлагаемые законопроектом изменения направлены на установление надлежащих нормативных и иных условий организации бесплатной перевозки обучающихся, также отмечается в документах.
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