Школа Лосиноостровского стала победительницей городской экоакции

Более 11 тонн собранной макулатуры принесли победу школе № 1955 из Лосинки в акции «Бумажный Бум — Час Земли». Награждение победителей состоялось в парке «Зарядье» в рамках проведения десятой Международной экологической акции «Час Земли» в столице.

— В акции «Бумажный Бум — Час Земли» наша школа принимает участие уже третий год и неизменно входит в тройку лидеров. Два года подряд мы занимали второе место, а в этом году стали победителями! Благодаря стараниям всех обучающихся — от дошкольников до старшеклассников, родителей и сотрудников школы нам удалось собрать 11 100 кг макулатуры и внести свой вклад в программу WWF «Сохрани свой лес».

Полученные средства от сдачи макулатуры на переработку пойдут на поддержку этой программы, — рассказали в администрации учебного заведения. — Особый приз от организаторов акции получила семья Волковых: их результат — 1520 килограммов.

Одновременно в школе подвели и собственные итоги акции. Так, учащимся 4 «Е» класса удалось собрать более 1,5 тонн макулатуры. (иб)