Школьница из Дмитровского стала лучшей участницей всероссийского конкурса исследователей

Ученица клуба «Путник» школы «Гермес» в Дмитровском районе взяла первое место на Всероссийском конкурсе юных исследователей окружающей среды. Она стала лучшей участницей в секции «Ботаника и экология растений». Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— Елизавета Ермакова стала абсолютным победителем конкурса, набрав 39 баллов из 40 и получив лучшие отзывы экспертной комиссии, — поделился сотрудник администрации. — Теперь юную натуралистку ждет федеральный этап конкурса. Желаем ей дальнейших побед!

Напомним, школа «Гермес» находится по адресу ул. Учинская, д. 10. (мю)