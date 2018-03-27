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Школьница из Дмитровского стала лучшей участницей всероссийского конкурса исследователей
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Школьница из Дмитровского стала лучшей участницей всероссийского конкурса исследователей 

Управа района Дмитровский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
Ученица клуба «Путник» школы «Гермес» в Дмитровском районе взяла первое место на Всероссийском конкурсе юных исследователей окружающей среды. Она стала лучшей участницей в секции «Ботаника и экология растений». Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— Елизавета Ермакова стала абсолютным победителем конкурса, набрав 39 баллов из 40 и получив лучшие отзывы экспертной комиссии, — поделился сотрудник администрации. — Теперь юную натуралистку ждет федеральный этап конкурса. Желаем ей дальнейших побед!
Напомним, школа «Гермес» находится по адресу ул. Учинская, д. 10. (мю)
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