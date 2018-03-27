Известный лектор по церковнославянскому языку посетит Молжаниновский

Кандидат филологических наук, руководитель курсов церковнославянского языка в Александро-Невской Лавре, доцент кафедры русского языка Санкт-Петербургской государственной медицинской академии имени Мечникова Сергей Наумов проведет для жителей Молжаниновского несколько встреч, посвященных церковнославянскому языку.

Открытые лекции состоятся уже в ближайшую среду, 28 марта, в приходской школе храма Рождества Христова в Черкизове. Урок для младших школьников (2–4 классы) начнется в 11.30. В 13.00 состоится встреча для учащихся 5–9 классов. Лекция для взрослых намечена на 16.30.

— Церковнославянскому языку учились всегда. Да, сейчас, владея литературным языком, который в грамматическом отношении — всего лишь частный случай, «обрубочек» церковнославянского, изучить церковнославянский язык нелегко, — делится Наумов. — Впрочем, ничто ведь не мешает попробовать преподавать церковнославянский язык иначе, зная все издержки и слабые места аналитизма и синетизма и пытаясь гибко сочетать оба метода.

Храм Рождества Христова в Черкизове расположен по адресу: Ленинградское шоссе, д. 354. Вход свободный. (то)