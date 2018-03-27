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Школьники из Отрадного представили свои работы на конференции «Поиск-НИТ»
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Школьники из Отрадного представили свои работы на конференции «Поиск-НИТ» 

Управа района Отрадное 1 час назад
Фото: Управа района Отрадное
Ученики 5 «В» и 11 «Б» классов школы № 1411 на минувшей неделе приняли участие в конференции «Поиск-НИТ», где представили свои работы в двух номинациях: «Веб-технологии» и «Компьютерные развивающие среды». Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— На конференции рассматриваются авторские работы, имеющие свое оригинальное решение и воплощение в разных областях науки и культуры с обязательным использованием новых информационных и компьютерных технологий в рамках тематики секций, — пояснили в администрации школы.
Там отметили, что результаты конкурса, прошедшего в рамках конференции, будут известны 21 апреля. (вт)
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