Школьники из Отрадного представили свои работы на конференции «Поиск-НИТ»

Ученики 5 «В» и 11 «Б» классов школы № 1411 на минувшей неделе приняли участие в конференции «Поиск-НИТ», где представили свои работы в двух номинациях: «Веб-технологии» и «Компьютерные развивающие среды». Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— На конференции рассматриваются авторские работы, имеющие свое оригинальное решение и воплощение в разных областях науки и культуры с обязательным использованием новых информационных и компьютерных технологий в рамках тематики секций, — пояснили в администрации школы.

Там отметили, что результаты конкурса, прошедшего в рамках конференции, будут известны 21 апреля. (вт)