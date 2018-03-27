В апреле стартуют ремонтные работы в дополнительном учебном корпусе школы № 25

Сергей Воропанов. После ремонта в корпус на Вологодской, 6а, переедет начальное звено школы имени Баталова. Состояние помещений и готовность к ремонту оценил Мэр Вологды

В настоящее время в здании размещен жилой корпус центра помощи детям им. В. Гаврилина. В небольшой его части сейчас проживают 20 детей. Остальные помещения требуют капитального ремонта. Планируется, что там будет произведен демонтаж перегородок и внутренняя отделка. После чего помещения укомплектуют мебелью и оборудованием. Также будет полностью обновлена кровля здания.

Данный корпус — это часть комплекса зданий, которые будут переданы школе № 25. Пока что имущество принадлежит области, образовательному учреждению оно будет передано по решению Губернатора области Олега Кувшинникова , после полного расформирования детского дома..

Такая возможность обсуждалась еще в конце прошлого года, когда этот объект посетили власти города и области в ходе выездного совещания. Помимо учебного корпуса, школе перейдут административное здание, гаражные боксы и земельный участок.

«Мы благодарны Губернатору области Олегу Кувшинникову, который поддержал наше предложение передать высвободившиеся здания школе № 25, тем более что инициатива основана на просьбах родителей и детей, жителей микрорайона Лукьяново. Сейчас мы поэтапно реализуем комплекс мероприятий «дорожной карты» — запущен процесс передачи высвободившихся зданий, который завершится к июню, параллельно ведется работа по составлению проектно-сметной документации, затем будет выбран подрядчик для выполнения ремонтных работ», — рассказал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Объем финансирования составит порядка 20 миллионов рублей. Расходы на ремонт будут распределены поровну между областью и городом. Разрешение на проведение ремонта уже получено. Завершить его планируется до конца лета. Это позволит уже с сентября этого года перевести начальные классы в режим одной смены, расширить возможности дополнительного образования и оптимизировать структуру школы, снизив часть расходов.

«В обновленном учебном здании будет организовано 16 классов, в которые придут 390 школьников. Здесь же будет расположена столовая, которая сейчас занимает порядка 50 квадратных метров площади второго этажа основного корпуса, новое помещение будет втрое больше по площади. Также у нас будет возможность развивать допобразование — хотим организовать секцию рукопашного боя и другие направления», — рассказал директор школы № 25 им. И. А. Баталова Евгений Баландин.