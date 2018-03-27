Представители Политехнического колледжа имени Годовикова приняли участие в обсуждении перспектив «Колледжа будущего»

В технопарке «Мосгормаш» на минувшей неделе прошла проектно-аналитическая сессия «Колледж — центр перспективного обучения по программам дополнительного образования и профессионального обучения». К дискуссии присоединились представители Политехнического колледжа имени Годовикова, расположенного в Войковском.

— Руководитель колледжа Сергей Михайлов , начальник отдела информатизации, корневой эксперт лаборатории «Проектирование нейроинтерфейсов» Павел Отто и работодатели приняли участие в дискуссии, провели анализ и оценку хода реализации ключевых треков проекта «Колледж будущего», — пояснил один из сотрудников колледжа.

Участники рассказали о своем опыте работы над изменениями содержания образовательных программ, направленных на формирование компетенций по новым профессиям и специальностям. (ео)