В подразделении колледжа вблизи Бутырского района состоится день открытых дверей

Педагоги и руководство подразделения Первого московского образовательного комплекса, расположенного вблизи Бутырского района, проведут день открытых дверей. Все желающие смогут посетить факультет индустрии красоты и гостеприимства в 3-м Стрелецком проезде. Мероприятие состоится 31 марта.

— Участникам расскажут о специальностях «Технология парикмахерского искусства», «Технология эстетических услуг» и «Стилистика и искусство визажа». Гости познакомятся с образовательным пространством учебных отделений, узнают о реализуемых образовательных программах и получат ответы на свои вопросы, — сообщили в администрации учебного заведения.

Начало в 11.00 по адресу: 3-й Стрелецкий проезд, 3. Вход свободный. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (495) 120-13-02. (то)