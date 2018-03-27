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В подразделении колледжа вблизи Бутырского района состоится день открытых дверей
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В подразделении колледжа вблизи Бутырского района состоится день открытых дверей 

Управа Бутырского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Педагоги и руководство подразделения Первого московского образовательного комплекса, расположенного вблизи Бутырского района, проведут день открытых дверей. Все желающие смогут посетить факультет индустрии красоты и гостеприимства в 3-м Стрелецком проезде. Мероприятие состоится 31 марта.
— Участникам расскажут о специальностях «Технология парикмахерского искусства», «Технология эстетических услуг» и «Стилистика и искусство визажа». Гости познакомятся с образовательным пространством учебных отделений, узнают о реализуемых образовательных программах и получат ответы на свои вопросы, — сообщили в администрации учебного заведения.
Начало в 11.00 по адресу: 3-й Стрелецкий проезд, 3. Вход свободный. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (495) 120-13-02. (то)
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