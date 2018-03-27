«Все краски Ямала» едут в Тарко-Сале. Дети покажут народные обряды, обычаи и традиции

В Тарко-Сале съезжаются творческие коллективы из разных уголков Ямало-Ненецкого автономного округа . 28 и 29 марта здесь пройдет четырнадцатый окружной детский фестиваль народного творчества «Все краски Ямала».

Как сообщает департамент образования администрации Пуровского района, в конкурсе будут участвовать воспитанники учреждений дополнительного образования, учащиеся средних школ и школ искусств из городов Губкинский Тарко-Сале , Ноябрьск, поселка Тазовский и села Газ-Сале.

В течение двух дней юные таланты будут представлять народные обряды, обычаи, традиции, состязаться в устном народном творчестве, поучаствуют в «Ярмарке ремёсел», «Народных играх» и выставке декоративно-прикладного творчества.