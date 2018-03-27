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Работу психологов обсудили школьники из Некрасовки
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Работу психологов обсудили школьники из Некрасовки 

Управа района Некрасовка 1 час назад
Фото: Управа района Некрасовка
В субботу, 24 марта, обучающаяся 10 класса медицинского профиля школы № 2048 района Некрасовка Ангелина К. посетила тренинг по психологии «Пять аспектов работы психолога», который прошел в Московском государственном психолого-педагогическом университете.
Участникам тренинга рассказали о том, кто такие психологи и чем они занимаются, как побороть тревожность и применять навыки актерской игры в работе психолога, как отличить «бытовых» психологов от квалифицированных и о том, как решить проблемы ненависти из зависти. (вт)
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