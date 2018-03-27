Работу психологов обсудили школьники из Некрасовки

В субботу, 24 марта, обучающаяся 10 класса медицинского профиля школы № 2048 района Некрасовка Ангелина К. посетила тренинг по психологии «Пять аспектов работы психолога», который прошел в Московском государственном психолого-педагогическом университете.

Участникам тренинга рассказали о том, кто такие психологи и чем они занимаются, как побороть тревожность и применять навыки актерской игры в работе психолога, как отличить «бытовых» психологов от квалифицированных и о том, как решить проблемы ненависти из зависти. (вт)