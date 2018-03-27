Выпускники детских садов Москвы смогут отметить переход в школу в Планетарии

Московский планетарий объявил об открытии записи на празднование выпускных.

По сообщению пресс-службы планетария, интересные программы подготовлены для выпускников детских садов и младшей школы. Программы включают в себя активные игры и образовательную часть.

«Ребят ждет невероятное космическое путешествие по интерактивному музею «Лунариум», где в сопровождении экскурсовода выпускники смогут провести интересные научные опыты, стать членом космического экипажа, узнать, как выжить в космосе, и какие необычные явления происходят на планетах Солнечной системы», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что заказать программу можно на сайте планетария. Количество участников — до 30 человек. Продолжительность праздничной программы — 1 час. После ее окончания гости могут продолжить посещение музея самостоятельно без ограничения времени в рамках рабочих часов музея.