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Выпускники детских садов Москвы смогут отметить переход в школу в Планетарии
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Выпускники детских садов Москвы смогут отметить переход в школу в Планетарии 

Старое Крюково 1 час назад
Фото: Старое Крюково
Московский планетарий объявил об открытии записи на празднование выпускных.
По сообщению пресс-службы планетария, интересные программы подготовлены для выпускников детских садов и младшей школы. Программы включают в себя активные игры и образовательную часть.
«Ребят ждет невероятное космическое путешествие по интерактивному музею «Лунариум», где в сопровождении экскурсовода выпускники смогут провести интересные научные опыты, стать членом космического экипажа, узнать, как выжить в космосе, и какие необычные явления происходят на планетах Солнечной системы», — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что заказать программу можно на сайте планетария. Количество участников — до 30 человек. Продолжительность праздничной программы — 1 час. После ее окончания гости могут продолжить посещение музея самостоятельно без ограничения времени в рамках рабочих часов музея.
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