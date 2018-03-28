В районе Измайлово пройдут «Рахманиновские дни»

Детская музыкальная школа имени С. В. Рахманинова, которая является структурным подразделением детской школы искусств «Измайлово», проведет ряд мероприятий, посвященных русскому композитору.

Творческая конференция «Рахманиновские дни». Она будет посвящена 145-летию со дня рождения Сергея Рахманинова состоится в Москве со 2 по 6 апреля. Она привлечет многих известных деятелей искусств со всей страны, а также юных музыкантов столицы.

Участники конференции в течение нескольких дней посетят памятник Рахманинову на Страстном бульваре, побывают на выставках, посвященных жизни и творчеству композитора, и на встречах с известными музыкальными преподавателями Москвы.

В Измайлове 4 апреля в 18:00 пройдет концертная программа с участием учащихся и преподавателей детской музыкальной школы им. С. В. Рахманинова, а также приглашенных гостей. А в заключительный день работы конференции, 6 апреля, в 17:00 состоится заключительный концерт, на котором будут подведены итоги Олимпиады по творчеству Рахманинова.

Напомним, что детская музыкальная школа им. С. В. Рахманинова расположена в Измайлово по адресу: ул. 5-я Парковая, д. 21А.