В центре «ЭКО» на Новоостаповской прошли командные соревнования по компьютерной деловой игре 

В центре «Экономика-Культура-Образование», который расположен на Новоостаповской улице, прошли командные соревнования для учащихся 9-10-х классов Московского конкурса по компьютерной деловой игре «Бизнес-курс: Максимум». Об этом рассказали в администрации учреждения.
— В конкурсе приняли участие следующие образовательные организации города Москвы: «Курчатовская школа», лицей № 1580 при МГТУ имени Баумана, а также школы № 727, № 982, № 1450 «Олимп», № 1862, № 536, № 1269 и № 2065, — отметили в администрации.
Конкурс проводится в рамках Государственной программы города Москвы «Стимулирование экономической активности на 2012–2018 годы». (вт)