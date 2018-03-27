В центре «ЭКО» на Новоостаповской прошли командные соревнования по компьютерной деловой игре

В центре «Экономика-Культура-Образование», который расположен на Новоостаповской улице, прошли командные соревнования для учащихся 9-10-х классов Московского конкурса по компьютерной деловой игре «Бизнес-курс: Максимум». Об этом рассказали в администрации учреждения.

Конкурс проводится в рамках Государственной программы города Москвы «Стимулирование экономической активности на 2012–2018 годы». (вт)