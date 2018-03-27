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Школьники из Южнопортового приняли участие в городском проекте
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Школьники из Южнопортового приняли участие в городском проекте 

Управа Южнопортового района 2 часа назад
Фото: Управа Южнопортового района
Ученики 7 «И» класса школы № 1274 имени Владимира Маяковского 22 марта приняли участие в городском проекте «Урок в музее». В качестве площадки для урока по биологии ребятам послужил Московский зоопарк, а точнее две его экспозиции: «Земноводные» и «Амфибии».
— Именно эту тему совсем недавно ребята усвоили в школе, и им выдалась возможность закрепить свои знания на практике. Школьники вживую увидели множество представителей этих классов, выполнили непростые задания. Большинство ответов можно было увидеть на экспозиции, но в некоторых случаях ребятам пришлось обращаться за помощью к сотрудникам зоопарка, — сообщили в администрации школы.
Семиклассники получили массу удовольствия, узнали много полезной информации и удивили сотрудников зоопарка своими знаниями. (вт)
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