Школьники из Южнопортового приняли участие в городском проекте

Ученики 7 «И» класса школы № 1274 имени Владимира Маяковского 22 марта приняли участие в городском проекте «Урок в музее». В качестве площадки для урока по биологии ребятам послужил Московский зоопарк, а точнее две его экспозиции: «Земноводные» и «Амфибии».

— Именно эту тему совсем недавно ребята усвоили в школе, и им выдалась возможность закрепить свои знания на практике. Школьники вживую увидели множество представителей этих классов, выполнили непростые задания. Большинство ответов можно было увидеть на экспозиции, но в некоторых случаях ребятам пришлось обращаться за помощью к сотрудникам зоопарка, — сообщили в администрации школы.

Семиклассники получили массу удовольствия, узнали много полезной информации и удивили сотрудников зоопарка своими знаниями. (вт)