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Студенты Плехановского университета дали урок финансовой грамотности в одной из школ Тимирязевского
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Студенты Плехановского университета дали урок финансовой грамотности в одной из школ Тимирязевского 

Управа района Тимирязевский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
В расположенной на территории Тимирязевского района школе № 1213 организовали мероприятие «Бизнес и капитал» для учащихся старших классов. Ведущими стали студенты факультета бизнеса «Капитаны» РЭУ имени Плеханова. Об этом рассказали в администрации школы.
— В ходе игры школьники выполняли задания, требующие смелости, активной работы ума, интуиции и везения — всех тех качеств, которые необходимы каждому человеку для успешного распоряжения своим капиталом, — пояснил сотрудник администрации.
Напомним, основной задачей факультета бизнеса «Капитаны» являются подготовка предпринимателей и управленцев, а также создание сообщества молодежи с активной и социально ответственной жизненной позицией. (мю)
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