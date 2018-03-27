Студенты Плехановского университета дали урок финансовой грамотности в одной из школ Тимирязевского

В расположенной на территории Тимирязевского района школе № 1213 организовали мероприятие «Бизнес и капитал» для учащихся старших классов. Ведущими стали студенты факультета бизнеса «Капитаны» РЭУ имени Плеханова. Об этом рассказали в администрации школы.

— В ходе игры школьники выполняли задания, требующие смелости, активной работы ума, интуиции и везения — всех тех качеств, которые необходимы каждому человеку для успешного распоряжения своим капиталом, — пояснил сотрудник администрации.

Напомним, основной задачей факультета бизнеса «Капитаны» являются подготовка предпринимателей и управленцев, а также создание сообщества молодежи с активной и социально ответственной жизненной позицией. (мю)