В школе в 4-м Вешняковском проезде состоится «родительская среда» 

«Родительская среда» состоится в школе №329 имени Хлобыстова, которая расположена в 4-м Вешняковском проезде, 28 марта. Об этом рассказали в администрации школы.
— Специалисты администрации школы и учителя, в том числе классные руководители, проведут консультации и ответят на все интересующие родителей вопросы, — пояснил представитель образовательного учреждения.
Начало мероприятия в 17.00. Вход на встречу свободный.
Напомним, что школа №329 находится по адресу 4-й Вешняковский проезд, дом 1, корпус 2. (мю)