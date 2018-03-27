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В школе в 4-м Вешняковском проезде состоится «родительская среда»
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В школе в 4-м Вешняковском проезде состоится «родительская среда» 

Управа Рязанского района 2 часа назад
Фото: Эхо района
«Родительская среда» состоится в школе №329 имени Хлобыстова, которая расположена в 4-м Вешняковском проезде, 28 марта. Об этом рассказали в администрации школы.
— Специалисты администрации школы и учителя, в том числе классные руководители, проведут консультации и ответят на все интересующие родителей вопросы, — пояснил представитель образовательного учреждения.
Начало мероприятия в 17.00. Вход на встречу свободный.
Напомним, что школа №329 находится по адресу 4-й Вешняковский проезд, дом 1, корпус 2. (мю)
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