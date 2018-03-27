В школе в 4-м Вешняковском проезде состоится «родительская среда»

«Родительская среда» состоится в школе №329 имени Хлобыстова, которая расположена в 4-м Вешняковском проезде, 28 марта. Об этом рассказали в администрации школы.

— Специалисты администрации школы и учителя, в том числе классные руководители, проведут консультации и ответят на все интересующие родителей вопросы, — пояснил представитель образовательного учреждения.

Начало мероприятия в 17.00. Вход на встречу свободный.

Напомним, что школа №329 находится по адресу 4-й Вешняковский проезд, дом 1, корпус 2. (мю)