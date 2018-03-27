Московский университет геодезии могут отнести к особо ценным объектам наследия 

Московский государственный университет геодезии и картографии могут отнести к особо ценным объектам культурного наследия (ОКН) народов России. Соответствующий проект указа президента размещён на сайте проектов нормативных правовых актов.
«Отнести федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет геодезии и картографии» к особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации», — говорится в документе.
В соответствии с проектом указа, Минкультуры должен будет внести университет геодезии в свод особо ценных объектов культурного наследия, а Правительство — обеспечить условия его деятельности в качестве ОКН.
Московский государственный университет геодезии и картографии был основан в 1779 году по указу императрицы Екатерины II под названием Константиновская межевая школа, в 1818 году стал именоваться училищем, а в 1834 году получил статус института.
С 1873 года университет помещается в здании усадьбы в Гороховском переулке в Москве — бывшем владении Демидовых, рода богатых промышленников, которые добились успеха при Петре I и были возведены первым русским императором в потомственное дворянство.