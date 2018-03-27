Московский университет геодезии могут отнести к особо ценным объектам наследия

Московский государственный университет геодезии и картографии могут отнести к особо ценным объектам культурного наследия (ОКН) народов России . Соответствующий проект указа президента размещён на сайте проектов нормативных правовых актов.

«Отнести федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет геодезии и картографии» к особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации», — говорится в документе.

В соответствии с проектом указа, Минкультуры должен будет внести университет геодезии в свод особо ценных объектов культурного наследия, а Правительство — обеспечить условия его деятельности в качестве ОКН.

Московский государственный университет геодезии и картографии был основан в 1779 году по указу императрицы Екатерины II под названием Константиновская межевая школа, в 1818 году стал именоваться училищем, а в 1834 году получил статус института.