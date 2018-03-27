Ученики из Печатников посетили завод по производству газированных напитков

Ученики 6 «А» класса школы № 1256, расположенной на территории района Печатники, посетили завод по производству газированных напитков, сообщает официальный портал учебного заведения.

«Учащиеся побывали на производстве, увидели действующие линии завода, узнали много интересного об особенностях работы различных цехов. К сожалению, фотографировать можно было только в музее завода, так как в цехах соблюдается производственная тайна, — говорится в сообщении.

Экскурсия прошла в рамках проекта «Технонавигатор: заводы детям». (то)