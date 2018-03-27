Школьники из Печатников побывали в детском научно-познавательном центре «Эврика-парк»

В марте ученики 5 класса «Б» школы №1256, расположенной на территории района Печатники, побывали в детском научно-познавательном центре «Эврика-парк» на программе «Жизнь под микроскопом». Информация об этом появилась на официальном портале учреждения образования.

«Дети узнали, как изобретались первые увеличивающиеся устройства и на что они были похожи. Что нет точной даты изобретения микроскопа, и даже сейчас есть шанс придумать и открыть новый микроскоп. Выяснили, что увеличивающие приборы изобретали люди очень далекие от науки, например, продавец тканей Антони Ван Левенгук. Ребята научились работать с современными микроскопами, которые разительно отличались от тех, с которыми они сталкивались на уроке биологии. Исследовали устройство растительной клетки, — говорится в сообщении.

Напомним, школа №1256 находится по адресу: ул. Полбина, д.44. (то)