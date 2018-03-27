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Ансамбль «Perpetuum mobile» выступил в школе искусств на Волгоградском проспекте
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Ансамбль «Perpetuum mobile» выступил в школе искусств на Волгоградском проспекте 

Управа района Кузьминки 27 минут назад
Фото: Управа района Кузьминки
Ансамбль «Perpetuum mobile» — студенческий вокально-хоровой коллектив МГТУ имени Баумана — в субботу, 24 марта, провел концерт в детской школе искусств «Центр» района Кузьминки.
— В составе коллектива поют студенты, аспиранты, преподаватели и выпускники МГТУ имени Баумана, что снова подтверждает истину: любовь к музыке — это навсегда. Лучшим признанием для артистов ансамбля стали аншлаг в зале, взрывные аплодисменты, восхищенные глаза и улыбки наших детей, — отметил представитель школы.
Школа искусств расположена по адресу: Волгоградский проспект, дом 109, корп. 6. (вт)
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