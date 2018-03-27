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В школе на Авиамоторной прошел танцевальный мастер-класс
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В школе на Авиамоторной прошел танцевальный мастер-класс 

Управа района Лефортово 27 минут назад
Фото: Управа района Лефортово
В учебном корпусе № 4 школы № 1228 района Лефортово прошел мастер-класс по подготовке кадетов к традиционному весеннему балу. Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.
— Мастер-класс проводила опытный хореограф Ольга Щербакова. Ребята учились стоять в паре, вальсировать, а также научились танцевать испанский вальс, который в числе многих других танцев будет на весеннем балу, — отметили в администрации.
Напомним, что учебный корпус № 4 расположен по адресу: улица Авиамоторная, дом 1. (вт)
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