В школе на Авиамоторной прошел танцевальный мастер-класс

В учебном корпусе № 4 школы № 1228 района Лефортово прошел мастер-класс по подготовке кадетов к традиционному весеннему балу. Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.

— Мастер-класс проводила опытный хореограф Ольга Щербакова . Ребята учились стоять в паре, вальсировать, а также научились танцевать испанский вальс, который в числе многих других танцев будет на весеннем балу, — отметили в администрации.

Напомним, что учебный корпус № 4 расположен по адресу: улица Авиамоторная, дом 1. (вт)