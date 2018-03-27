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Представители НИУ «МЭИ» приняли участие в международном семинаре посольства Австралии в Москве
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Представители НИУ «МЭИ» приняли участие в международном семинаре посольства Австралии в Москве 

Управа района Лефортово 27 минут назад
Фото: Управа района Лефортово
Представители НИУ «МЭИ» района Лефортово приняли участие в международном семинаре, который был посвящен вопросам управления научно-исследовательской деятельностью университетов и научных организаций в рамках визита делегации австралийского университета Маккуори с научной миссией в Россию.
— В семинаре приняли участие проректоры по научной работе, представители научных управлений и международных служб российских вузов. НИУ «МЭИ» представляли замначальника отдела Энергоменеджмента Сергей Гужов и координатор международных программ и проектов УВС Ирина Кулик. — рассказали в пресс-службе вуза.
В ходе беседы состоялось обсуждение перспектив сотрудничества между вузами России и Австралии, в ходе которого были затронуты актуальные вопросы и возможные сложности реализации. (вт)
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