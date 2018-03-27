В Отрадном завершился межрайонный этап «Президентских состязаний» среди второклассников

На минувшей неделе на базе школы № 1411 района Отрадное прошел межрайонный этап «Президентских состязаний» среди учащихся вторых классов. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— В соревнованиях приняли участие девять команд, которым предстояло выполнить шесть испытаний: подтягивание для мальчиков, отжимание для девочек, пресс, прыжок в длину с места, челночный бег 3×10, гибкость, — пояснили в администрации школы. — Итоговый результат команды определялся по лучшим показателям шести мальчиков и шести девочек.

Так, победителем соревнований стала команда школы № 1411, второе место заняла школа № 962, а бронзовым призером стали ученики школы № 1095 района Бабушкинский. (вт)