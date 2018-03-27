Молодых аграриев после ямальского техникума будут ждать в тюменском университете. А потом дома

Сегодня, 27 марта, руководители двух учебных заведений — Государственного аграрного университета Северного Зауралья ( Тюмень ) и Ямальского полярного агроэкономического техникума ( Салехард ) подписали соглашение о совместной подготовке кадров.

Знаковое событие произошло в рамках окружной специализированной агропромышленной выставки Уральского федерального округа «Техника. Технологии. Инновации. Наука Тюмень Агро-2018» в агрокластере «Пышминская долина» (Тюменский район, посёлок Винзили).

Директор департамента агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия ЯНАО Виктор Югай отметил, что подписанное соглашение очень важно для нашего региона, где в принципе отсутствуют высшие учебные заведения аграрной направленности. Отрасли арктического агропрома сегодня динамично развиваются, а значит, и в кадровой политике ставки должны делаться на повышение уровня профессиональной подготовки работников, — сообщили в профильном департаменте.

«Конечно же, мы будем рады видеть наших ребят, получивших высшее профессиональное образование, на ямальских предприятиях. Мы активно поддерживаем сельхозпроизводство в регионе, проводим жилищные мероприятия в сельской местности, наша первоочередная задача — обеспечивать жильем молодых специалистов, работников агропромышленного комплекса. Сегодня мы сделали еще один шаг к тому, чтобы кадрового дефицита в отраслях ямальского агропрома не было», — резюмировал Виктор Югай.

Сотрудничество учебных заведений будет самым разносторонним, предполагаются совместные образовательные, научные и практические проекты, преподаватели ямальского техникума смогут на постоянной основе повышать квалификацию на базе аграрного университета, а ямальские выпускники иметь некоторые преференции при поступлении в высшее учебное заведение. В апреле руководство Государственного аграрного университета Северного Зауралья планирует приехать в Салехард, чтобы ознакомиться с работой техникума и более подробно обсудить детали сотрудничества.