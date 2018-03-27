Акцию по сбору макулатуры организовала школа №867

Традиционную экологическую акцию провели в школе района №867. Об итогах сбора макулатуры нашей редакции рассказала старшая вожатая Ирина Бутузова.

Так, по результатам экологической акции «трудовому десанту» образовательного комплекса удалось собрать порядка 8160 килограмм бумаги. При этом между обучающимися школы организовали своеобразные соревнования, где среди классов начальной школы победителями стали ученики 3 «Д» класса, серебро взяли второклассники, а бронзу — учащиеся 3 «Е» класса. Среди старшеклассников лидером стал 9 «Г» класс.

— Мы принимаем участие в экологической акции по сбору макулатуры вот уже не первый год. Полученные финансовые средства наша школа переводит российскому фонду помощи «Русфонд» на лечение тяжелобольных детей. Инициаторами акции в нашей школе стали ребята из Школьного ученического совета, — рассказала Ирина Бутузова.

Фото: школа №867.