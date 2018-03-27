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Международный конкурс-фестиваль «Музыкальное созвездие» открылся 27 марта в Нижнем Новгороде
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Международный конкурс-фестиваль «Музыкальное созвездие» открылся 27 марта в Нижнем Новгороде 

Newsroom24 38 минут назад
Фото: Newsroom24
Мероприятие проходит на базе Нижегородского губернского колледжа. Его организаторами выступают министерство образования Нижегородской области, ассоциация образовательных организаций «Педагог будущего», и ГБПОУ «Нижегородский губернский колледж».
Как отмечают организаторы, цели конкурса — выявление и поддержка одаренных детей, развитие традиций инструментальной школы.
Фестиваль проходит по трем номинациям: сольное выступление, инструментальные ансамбли и аккомпанемент. Возраст участников — от шести лет. Исполнительское мастерство оценивает жюри — ведущие педагоги высших и средних специальных музыкальных учебных заведений Нижнего Новгорода.
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