Международный конкурс-фестиваль «Музыкальное созвездие» открылся 27 марта в Нижнем Новгороде

Мероприятие проходит на базе Нижегородского губернского колледжа. Его организаторами выступают министерство образования Нижегородской области , ассоциация образовательных организаций «Педагог будущего», и ГБПОУ «Нижегородский губернский колледж».

Как отмечают организаторы, цели конкурса — выявление и поддержка одаренных детей, развитие традиций инструментальной школы.

Фестиваль проходит по трем номинациям: сольное выступление, инструментальные ансамбли и аккомпанемент. Возраст участников — от шести лет. Исполнительское мастерство оценивает жюри — ведущие педагоги высших и средних специальных музыкальных учебных заведений Нижнего Новгорода.