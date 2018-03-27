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Юные измайловцы открыли новые уголки России
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Юные измайловцы открыли новые уголки России 

Управа района Измайлово города Москвы 45 минут назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
В викторине «Веселая география» приняли участие измайловские школьники.
Учащиеся школы №2094 во вторник, 20 марта, стали участниками викторины «Веселая география». Мероприятие состоялось в рамках фестиваля Межрайонного совета директоров школ «Наши общие возможности — Наши общие результаты».
Учитель географии Марина Надеждина подготовила для учеников множество вопросов, касающихся различных уголков России и других стран, о необычных ветрах, течениях и полезных ископаемых. Ребятам пришлось вспомнить не только знания, полученные на уроках, но и проявить смекалку, сообразительность, логическое мышление.
Такая игра, по мнению участников викторины, помогла посмотреть на географию и страны с другой стороны.
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