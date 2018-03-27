Школьники из Хорошево-Мневников победили на международной научной конференции 

Учащиеся 4 «Г» класса школы № 1515 Хорошево-Мневников стали победителями и заняли призовые места на Международной научно-практической конференции «Объединяемся знаниями».
— Учащиеся представили на конференции сразу два проекта в области робототехники. Работа «Прототип мусороуборочной машины» была высоко оценена членами жюри и заняла первое место. В ходе работы над проектом «Самодвижущийся робот-прилипала» было создано радиоуправляемое устройство, способное распознавать своего хозяина и следовать за ним. Работа была отмечена особой наградой «Дебют в науке», — сообщили в администрации школы.
Один из школьников выступил с работой в области биологии «Выращивание растений без почвы» и занял второе место. Его проект заключался в подтверждении гипотезы о том, что метод гидропоники можно успешно применять не только в промышленных масштабах, но и дома. Помимо этого, был презентован IT-проект «Призрак в MINECRAFT», который занял третье место. Руководитель проектов: классный руководитель 4 «Г» класса Светлана Медведева. (ео)