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Директора можгинского «Школьного питания» уволили из-за срыва контрактов
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Директора можгинского «Школьного питания» уволили из-за срыва контрактов 

ИА «Сусанин» 51 минуту назад
Фото: ИА «Сусанин»
Можга. Удмуртия. Директор муниципального предприятия «Школьное питание» Можги освобождён от занимаемой должности. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Решение об этом было принято после того, как руководство предприятия не обеспечило в полном объёме заключения контрактов на поставку питания для учащихся в школах. Это могло привести к остановке работы школьных столовых.
Замглавы администрации Можги Сергей Грачев провёл встречу с работниками предприятия и заверил, что организация продолжит работу. Для оперативного решения вопроса об обеспечении учащихся школ питанием была создана рабочая группа под руководством чиновника.
Руководством города составлен план действий для выполнения главной задачи — бесперебойного и качественного питания учащихся школ.
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