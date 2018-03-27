Директора можгинского «Школьного питания» уволили из-за срыва контрактов

Можга. Удмуртия . Директор муниципального предприятия «Школьное питание» Можги освобождён от занимаемой должности. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Решение об этом было принято после того, как руководство предприятия не обеспечило в полном объёме заключения контрактов на поставку питания для учащихся в школах. Это могло привести к остановке работы школьных столовых.

Замглавы администрации Можги Сергей Грачев провёл встречу с работниками предприятия и заверил, что организация продолжит работу. Для оперативного решения вопроса об обеспечении учащихся школ питанием была создана рабочая группа под руководством чиновника.

Руководством города составлен план действий для выполнения главной задачи — бесперебойного и качественного питания учащихся школ.