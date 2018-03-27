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Четвероклашки из Лианозова заняли третье место в городском конкурсе чтения
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Четвероклашки из Лианозова заняли третье место в городском конкурсе чтения 

Управа района Лианозово 1 час назад
Фото: Управа района Лианозово
В субботу, 24 марта, команда учащихся 4 «Ж» класса школы №1416 района Лианозово приняла участие в городском форуме «Читающая Москва-2018».
«Литературная игра по повести Губарева «Королевство кривых зеркал» была очень интересной и познавательной. Ребята прошли испытания на пяти станциях, где отвечали на каверзные вопросы по произведению и биографии автора. Наша команда получила диплом III степени и, самое главное, незабываемые впечатления и положительные эмоции от игры!», — отмечается на сайте школы.
Напомним, школа №1416 района Лианозово находится по адресу: Новгородская улица, дом 8. (вт)
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