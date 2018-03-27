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Мастер-класс по современному танцу для детей прошел в Лианозове
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Мастер-класс по современному танцу для детей прошел в Лианозове 

Управа района Лианозово 1 час назад
Фото: Управа района Лианозово
Юные жители района Лианозово приняли участие в мастер-классе по современному танцу, который прошел в субботу, 24 марта, в школе «Бумажные крылья» на Абрамцевской улице. Его провела Валерия Ланскова — преподаватель танцев для детей и взрослых, которая работала с мировыми звездами хореографии.
— Спасибо всем кто пришел, вы — большие молодцы. Мы надеемся, что мощной энергией позитива зарядились не только дети, но и родители, — уточнили в школе танцев.
Напомним, школа танца «Бумажные крылья» находится по адресу: ул. Абрамцевская, д. 8Б. (вт)
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