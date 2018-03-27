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Центр кадастровой оценки Подмосковья будет сотрудничать с университетом по землеустройству
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Центр кадастровой оценки Подмосковья будет сотрудничать с университетом по землеустройству 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
ГБУ Московской области «Центр кадастровой оценки» и Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Государственный университет по землеустройству» (ГУЗ) подписали соглашение о сотрудничестве, которое коснется образовательной и инновационной деятельности, говорится в сообщении пресс-службы Минмособлимущества.
ГУЗ готовит молодых специалистов в области землеустройства, геодезистов, архитекторов, юристов, экономистов-менеджеров в области управления земельными ресурсами, оценщиков земли и недвижимости. Выпускники университета высоко ценятся среди работодателей и уже на этапе практики получают предложения по трудоустройству.
«Министр имущественных отношений Подмосковья Андрей Аверкиев считает партнерство с одним из старейших вузов России в области землеустройства полезным для обеих государственных структур. Центр получит опыт признанных профессионалов землеустройства, что позволит решать практические задачи в сфере кадастровой оценки более эффективными и научно обоснованными методами и положительно скажется на качестве оценки и налогообложении имущества», — говорится в сообщении.
По словам, директора ГБУ «Центр кадастровой оценки» Павла Бабкина, для центра сотрудничество с университетом — это дополнительная возможность пополнить штат сотрудников молодыми и перспективными специалистами.
«Центр кадастровой оценки предоставляет студентам возможность пройти производственную практику (ознакомительную, учебную или преддипломную), принять участие в реальной кадастровой оценке, получить практический опыт и возможность трудоустройства», — уточнил Бабкин.
Ректор Государственного университета по землеустройству, академик РАН Сергей Волков после подписания соглашения рассказал об опыте университета в оценочной и экспертной деятельности, взаимодействии с Росреестром, познакомил представителей центра с учебными программами кафедры землеустройства и маркетинга и парком собственной беспилотной авиации, которые могут быть полезными при реализации практических задач земельной сферы и помочь в профдеятельности центра.
Кроме того, представители ГБУ Московской области «Центр кадастровой оценки» приняли активное участие в студенческом круглом столе, где рассказали молодым специалистам о государственной кадастровой оценке, стартовавшей в области в январе 2018 года.
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