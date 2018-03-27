Пресс-центр ЧМ-2018 в Ростове будет работать на базе ДГТУ

На базе Донского государственного технического университета будет работать пресс-центр для неаккредитованных на Чемпионат мира по футболу-2018 СМИ. Об этом сообщает РБК-Ростов со ссылкой на материалы, опубликованные на портале госзакупок. Первый опорный вуз стал победителем аукциона.

По условиям сделки, ДГТУ должен организовать место для работы журналистов, обеспечить их сувенирной продукцией, а также провести 10 видеомостов между городами-организаторами Мундиаля. Также для журналистов будут проводиться экскурсии. Срок работы пресс-центра — с 1 июня по 16 июля. Для этого вузу из регионального бюджета, по условиям торгов, выделят 29,3 млн руб. Всего в помещении должны разместиться 80 журналистов на постоянной основе, а еще 250 — на временной. Помещение должно быть оснащено высокоскоростным интернетом, мебелью и канцелярскими принадлежностями.