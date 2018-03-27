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Неделя иностранного языка стартовала в школе на Костромской
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Неделя иностранного языка стартовала в школе на Костромской 

Управа Алтуфьевского района 1 час назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
В школе №1370 Алтуфьевского района стартовала Неделя иностранного языка. Об этом сообщается на сайте образовательного учреждения.
«Первый день принес положительные эмоции и яркие впечатления всем участникам. Ребята из начальной школы посмотрели мультфильмы на английском языке, а перед просмотром им выдали задания для выполнения. Девятые классы подготовили и провели веселые игры на переменах, в которых принимали участие все желающие. Десятиклассники участвовать в интерактивной игре «Time for discovery». Им предстояло придумать свою собственную страну, а также ее флаг, язык и систему образования», — говорится в сообщении.
Напомним, школа №1370 находится по адресу: Костромская улица, дом 14, корпус 1. (вт)
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