Неделя иностранного языка стартовала в школе на Костромской

В школе №1370 Алтуфьевского района стартовала Неделя иностранного языка. Об этом сообщается на сайте образовательного учреждения.

«Первый день принес положительные эмоции и яркие впечатления всем участникам. Ребята из начальной школы посмотрели мультфильмы на английском языке, а перед просмотром им выдали задания для выполнения. Девятые классы подготовили и провели веселые игры на переменах, в которых принимали участие все желающие. Десятиклассники участвовать в интерактивной игре «Time for discovery». Им предстояло придумать свою собственную страну, а также ее флаг, язык и систему образования», — говорится в сообщении.

Напомним, школа №1370 находится по адресу: Костромская улица, дом 14, корпус 1. (вт)