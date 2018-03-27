Ещё
Ассоциация технологического образования может быть создана на базе МПГУ в 2018 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ассоциация технологического образования может быть создана на базе МПГУ в 2018 году 

ТАСС 1 час назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 марта. /ТАСС/. Всероссийская ассоциация технологического образования, которая объединит специалистов в этой сфере, может быть создана в 2018 году. Такое мнение высказал заведующий кафедрой общетехнических дисциплин Московского педагогического государственного университета, являющегося инициатором создания ассоциации, автор школьных учебников по технологии Юрий Хотунцев.
"Московский педагогический государственный университет приступил к созданию в РФ Всероссийской ассоциации технологического образования. Нам необходимо создать такую ассоциацию. Я думаю, может, до середины года такая Всероссийская ассоциация учителей технологического образования будет создана", — сказал Хотунцев во вторник на межрегиональном педагогическом форуме в Ростове-на-Дону.
Как пояснил Хотунцев корр. ТАСС, задача ассоциации — сплотить специалистов, связанных с технологическим образованием. По его словам, у ассоциации также должен быть единый сайт, где можно обсуждать проблемы технологического образования в России. «Надо иметь сайт, проводить конференции, чтобы эта была сила, к которой бы прислушивался Минобрнауки», — добавил он.
Он напомним, что такие ассоциации существуют в целом ряде европейских стран, а в России существует ассоциация инженерного образования.
Межрегиональный педагогический форум «Теория и практика современного технологического образования в системе общего образования: проблемы, эффекты, перспективы» проходит в Ростове-на-Дону 27-29 марта. На форуме педагоги из регионов России рассматривают проблемы реализации и обсуждают вопросы перспективы развития технологического образования. В числе организаторов форума — Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования, корпорация «Российский учебник».
ТАСС: последние новости
Госдума ратифицировала соглашение РФ с Южной Осетией о взаимном признании дипломов Васильева не считает новый список обязательной литературы в школе слишком большим В Барнауле на семилетнюю девочку упала ограда на территории школы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову250
Путин произвел перестановки в МИД60
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»805
Витас арестован50
Еще одна страна вышлет российского дипломата86
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
02:06
Контроль за парковкой в районе Выхино-Котельники усилили
Новости Москвы
00:57
Высота сугробов в Москве в 1,5 раза выше нормы
Погода Новости Москвы
00:40
Тулеев так и не вышел к митингующим в Кемерово
Политика
07:38
Москвичей предупредили об опасности
Общество Новости Москвы
02:16
Снегопад не повлиял на работу МЦК
Новости Москвы
00:47
Начавшийся в столице снегопад станет последним в сезоне
Погода Новости Москвы
02:24
Активистка в Кемерове опровергла слухи о числе жертв
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение