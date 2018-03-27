Ассоциация технологического образования может быть создана на базе МПГУ в 2018 году

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 марта. / ТАСС /. Всероссийская ассоциация технологического образования, которая объединит специалистов в этой сфере, может быть создана в 2018 году. Такое мнение высказал заведующий кафедрой общетехнических дисциплин Московского педагогического государственного университета, являющегося инициатором создания ассоциации, автор школьных учебников по технологии Юрий Хотунцев.

"Московский педагогический государственный университет приступил к созданию в РФ Всероссийской ассоциации технологического образования. Нам необходимо создать такую ассоциацию. Я думаю, может, до середины года такая Всероссийская ассоциация учителей технологического образования будет создана", — сказал Хотунцев во вторник на межрегиональном педагогическом форуме в Ростове-на-Дону.

Как пояснил Хотунцев корр. ТАСС, задача ассоциации — сплотить специалистов, связанных с технологическим образованием. По его словам, у ассоциации также должен быть единый сайт, где можно обсуждать проблемы технологического образования в России. «Надо иметь сайт, проводить конференции, чтобы эта была сила, к которой бы прислушивался Минобрнауки », — добавил он.

Он напомним, что такие ассоциации существуют в целом ряде европейских стран, а в России существует ассоциация инженерного образования.

Межрегиональный педагогический форум «Теория и практика современного технологического образования в системе общего образования: проблемы, эффекты, перспективы» проходит в Ростове-на-Дону 27-29 марта. На форуме педагоги из регионов России рассматривают проблемы реализации и обсуждают вопросы перспективы развития технологического образования. В числе организаторов форума — Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования, корпорация «Российский учебник».