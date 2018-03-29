Ещё
Госдума приняла в первом чтении законопроект об открытии клиринговых счетов в драгоценных металлах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Новый вид наказания для россиян, удар по борцам РФ и другие события дня
Новый вид наказания для россиян, удар по борцам РФ и другие события дня

Госдума приняла в первом чтении законопроект об открытии клиринговых счетов в драгоценных металлах 

Агентство «Москва» 8 часов назад
Фото: Парламентская газета
Депутаты нижней палаты парламента приняли в первом чтении законопроект об открытии торгового счета участников клиринга не только в рублях и иностранной валюте, но и в драгоценных металлах. Такое решение было принято в ходе пленарного заседания.
Данный документ был внесен в Госдуму рядом депутатов во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Авторы отмечают, что законопроект является законом-спутником принятого в июле 2017 г. закона, позволяющего с 1 июня 2018 г. размещать банковские вклады в драгметаллах.
Указывается, что в действующей редакции закона о клиринге на банковском торговом счете и на банковском клиринговом счете учитываются денежные средства в рублях и в иностранной валюте.
Таким образом, содержащиеся в законе о клиринге положения о торговых и клиринговых банковских счетах будут препятствовать возможности зачисления и учета по указанным счетам драгоценных металлов в целях исполнения или обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу.
«В связи с этим законопроектом предлагается внести в закон о клиринге ряд поправок юридико-технического характера, которые позволят зачислять и учитывать драгоценные металлы на торговых и клиринговых банковских счетах», — говорится в пояснительной записке.
Ранее комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении данный законопроект.
Агентство «Москва»: последние новости
Общественная палата РФ не получила ни одной просьбы об отмене ЕГЭ от родителей и детей в 2018 г. Демонстрационный экзамен по программам дополнительного образования прошел в Москве О.Васильева: Доля молодых ученых в России превышает 40%
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израильские истребители обманули российские радары360
В МЧС впервые раскрыли обстоятельства ЧП в Кемерово235
Юлия Скрипаль пошла на поправку235
Европа начинает борьбу с «пророссийским инакомыслием»65
Украина дала ответ по выдаче пранкера445
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение