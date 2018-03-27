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День поэзии отметили в Богородском
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День поэзии отметили в Богородском 

Официальный сайт управы района Богородское 1 час назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Урок «Поэзия, как волшебство» состоялся в школе №1797 «Богородская».
Для учеников первых классов школы №1797 в среду, 21 марта, были проведены тематические уроки, посвященные Дню поэзии. Юные жители Богородского вспомнили строки своих любимых детских поэтов: Николая Некрасова, Агнии Барто, Александра Пушкина, Сергея Есенина и многих других.
Ребятам было предложено и самим побыть начинающими поэтами. Мальчишки и девчонки, научившись подбирать рифмы к словам, попробовали написать стихотворения.
Как отмечают специалисты, такие занятие приучают детей читать стихи, пробовать свои силы в стихосложении, учат искусно владеть языком и применять все его богатство языка в общении.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
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