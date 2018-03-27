День поэзии отметили в Богородском

Урок «Поэзия, как волшебство» состоялся в школе №1797 «Богородская».

Для учеников первых классов школы №1797 в среду, 21 марта, были проведены тематические уроки, посвященные Дню поэзии. Юные жители Богородского вспомнили строки своих любимых детских поэтов: Николая Некрасова , Агнии Барто, Александра Пушкина, Сергея Есенина и многих других.

Ребятам было предложено и самим побыть начинающими поэтами. Мальчишки и девчонки, научившись подбирать рифмы к словам, попробовали написать стихотворения.

Как отмечают специалисты, такие занятие приучают детей читать стихи, пробовать свои силы в стихосложении, учат искусно владеть языком и применять все его богатство языка в общении.