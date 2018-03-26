Экзамен по русскому языку сдали досрочно

Более двух тысяч школьников досрочно сдали Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку.

Первопроходцы оценили нововведение этого года — контрольные измерительные материалы больше не содержат тестовую часть с выбором ответов. Теперь там только задания с кратким и развернутым ответом и творческим заданием.

Андрей Постульгин. — Для проведения ЕГЭ по русскому языку в досрочный этап были привлечены 697 организаторов и более 50 общественных наблюдателей. Экзамен прошел в штатном режиме, без технических сбоев и нарушений, — рассказал руководитель регионального центра обработки информации города Москвы

Экзамен прошел в 15 образовательных учреждениях города. Во всех аудиториях во время сдачи экзамена велось видеонаблюдение.

Напомним, русский язык — один из двух обязательных предметов для получения аттестата. Минимальное количество баллов, необходимое для сдачи экзамена, — 24. Результаты ЕГЭ по русскому языку нужны для поступления в вуз на любое направление подготовки.