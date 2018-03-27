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В Бибиреве прошел круглый стол с педагогами дошкольного образования
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В Бибиреве прошел круглый стол с педагогами дошкольного образования 

Управа района Бибирево 1 час назад
Фото: Управа района Бибирево
В отделениях дошкольного воспитания школы № 1413 на минувшей неделе прошли круглые столы, посвященные развитию творческой и познавательной инициативы детей дошкольного возраста в проектной деятельности. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— Использование инновационных технологий открывает новые возможности воспитания и обучения дошкольников, и одной из наиболее эффективных в наши дни стал метод проектов. Он дает возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать творческие способности и навыки общения. В рамках круглых столов педагоги представили опыт работы по реализации разных видов проектов с детьми дошкольного возраста, — пояснили в администрации школы.
Там отметили, что некоторые из проектов, подготовленных педагогами, будут представлены воспитанниками на школьной научно-практической конференции «Старт в науку!», которая пройдет в апреле. Другие проекты представят воспитатели на семинаре-практикуме для педагогов отделений дошкольного воспитания школы № 1413 «Проблемно-поисковая деятельность как средство самореализации личности дошкольника». (вт)
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