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Строительство пристройки на 300 мест к школе в Котельниках завершат до конца 2018 года
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Строительство пристройки на 300 мест к школе в Котельниках завершат до конца 2018 года 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Об этом сообщила глава Котельников Ирина Польникова.
В городском округе продолжается возведение пристройки на 300 мест к школе № 2, расположенной на улице Новой. До конца 2018 года планируем завершить ее строительство
Ирина Польникова.
Глава Котельников уточнила, что на данный момент подрядная организация ведет работы по устройству колонн на третьем этаже, завершена каменная кладка стен на втором, монтируются колонны перехода, который свяжет существующее здание с новым. Кроме того, как отметила Ирина Польникова, продолжаются работы по прокладке коммуникаций.
Со 2 апреля рабочие должны приступить к остеклению первого этажа. До 15 апреля — полностью завершить монолитные работы
— Ирина Польникова.
К строительству пристройки на 300 мест к школе № 2 в Котельниках приступили осенью 2017 года. В новом корпусе будут располагаться учебные классы, игровые развивающие комнаты для детей младшего школьного возраста, столовая с пищеблоком, а также хореографическое и лекционное залы. Основное здание школы и новый корпус будут связаны между собой отапливаемым переходом.
Работы проводятся в рамках софинансирования из областного и местного бюджетов. Стоимость проекта составляет свыше 120 миллионов рублей. Площадь возводимого здания — около трех тысяч квадратных метров.
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